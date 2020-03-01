События

23:20 01.03.2020

Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о задержании на греческой границе по запросу России

1 мин читать
Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о задержании на греческой границе по запросу России

На греческой границе задержан экс-нардеп и первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

Видео с обращением о задержании его Интерполом и просьбой о предоставлении украинским посольством защитника, Мельничук разместил на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать", – заявил Мельничук.

Он подчеркнул, что находится в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли (вопрос – ИФ) перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права", – сказал экс-нардеп.

Теги: #греция #мельничук #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:30 29.02.2020
За хулиганство задержаны 19 человек, в том числе два депутата Жмеринского горсовета и местный "криминальный авторитет"

За хулиганство задержаны 19 человек, в том числе два депутата Жмеринского горсовета и местный "криминальный авторитет"

10:39 27.02.2020
В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

09:04 23.02.2020
Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

08:39 21.02.2020
Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

Во Львове задержаны злоумышленники, которые со стрельбой похитили мужчину

23:46 20.02.2020
Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

19:41 18.02.2020
В Крыму двух несовершеннолетних местных жителей задержали по подозрению в подготовке терактов – омбудсмен Денисова

В Крыму двух несовершеннолетних местных жителей задержали по подозрению в подготовке терактов – омбудсмен Денисова

19:35 17.02.2020
МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

03:37 17.02.2020
В Сумской области правоохранители задержали пьяного водителя

В Сумской области правоохранители задержали пьяного водителя

18:37 16.02.2020
В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

16:06 16.02.2020
Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

Пентагон заключил контракт на производство ПТРК "Джавелин" для 16 стран

Боевики ночью обстреляли украинские позиции, пострадавших нет – Минобороны

Ермак и Козак обсудили в Минске обмен удерживаемыми лицами в марте и выполнение парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Укроборонпроме" разработали законопроект о списании безнадежной задолженности в 4,4 млрд грн по заработной плате отдельных предприятий концерна

Кулеба планирует в конце марта посетить Индию для обсуждения привлечения инвестиций, развития торговли и политического партнерства с Украиной

Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

Боевики подвергают опасности мирное население во время обстрелов, целью которых является затягивание боевых действий на Донбассе

Почти 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Замминистра здравоохранения: Медицинская система Украины готова к фиксации случаев коронавирусной инфекции

На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены, еще трое получили боевые травмы

Боррель созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам по Идлибу

За сутки в Великобритании подтверждены 12 случаев заражения новым коронавирусом

В Беларуси зарегистрирован второй случай заболевания новым коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА