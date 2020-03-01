Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о задержании на греческой границе по запросу России

На греческой границе задержан экс-нардеп и первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

Видео с обращением о задержании его Интерполом и просьбой о предоставлении украинским посольством защитника, Мельничук разместил на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. И сейчас будет Интерпол задерживать", – заявил Мельничук.

Он подчеркнул, что находится в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли (вопрос – ИФ) перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права", – сказал экс-нардеп.