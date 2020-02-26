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15:12 26.02.2020

Украина поддерживает декларацию Комитета внутреннего транспорта Европейской экономической комиссии ООН

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Украина поддерживает декларацию Комитета внутреннего транспорта Европейской экономической комиссии ООН

Украина поддерживает декларацию Комитета внутреннего транспорта Европейской экономической комиссии ООН "Совершенствование ответов устойчивого внутреннего транспорта глобальным климатическим и естественным вызовам - совместный призыв к действиям", сообщает Министерство инфраструктуры на сайте.

Первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович в выступлении на заседании комитета 25 февраля в Женеве отметил, что повышение экологичности транспорта и объектов инфраструктуры, содействие развитию речного и электрического транспорта и обеспечение надежной перевозки опасных грузов - приоритеты государственной политики в национальной транспортной отрасли. Украина поддерживает совместный призыв комитета к действиям по обеспечению экологичности внутреннего транспорта.

"Быстрое развитие транспортной отрасли, особенно в сфере грузовой логистики и пассажирских перевозок, способствует ускорению развития международной торговли, туризма, расширению границ взаимодействия стран. В то же время перед нами встают новые вызовы, основными из которых являются климатические и экологические", - отметил Абрамович.

Он также заявил, что Украина поддерживает декларацию Комитета по совершенствованию ответов устойчивого внутреннего транспорта глобальным климатическим и естественным вызовам.

Комитет внутреннего транспорта является высшим органом Европейской экономической комиссии ООН по политике в сфере транспорта. Нормотворческая работа комитета совместно со странами-участниками сосредоточена на разработке правовых инструментов для развития эффективных, интегрированных и безопасных панъевропейских транспортных систем.

Теги: #мининфраструктуры #оон
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