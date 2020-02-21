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17:01 21.02.2020

СБУ совместно с Европолом и Евроюстом блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

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СБУ совместно с Европолом и Евроюстом блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии блокировали деятельность международной группировки, специализирующейся на производстве и контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих веществ.

"По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украиной. Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии. Фигуранты изготавливали и хранили товар в специально оборудованных лабораториях и складах на территории одной из европейских стран", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, клиентов участники группировки подыскивали на специализированных сайтах и переправляли товар заказчикам через сервисы международной почтовой связи и частных перевозчиков. Для легализации доходов злоумышленники использовали сеть подставных фирм, зарегистрированных в разных странах.

В ходе международной спецоперации, к которой было привлечено более 270 правоохранителей, на территории ЕС были задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти €2,1 млн.

В ходе обысков в помещениях дельцов, в частности на территории Украины, а также в лабораториях, складах и офисах фирм правоохранители выявили дополнительные доказательства противоправной деятельности.

Теги: #ес #сбу #европол
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