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09:55 20.02.2020

Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и вылетит в Харьков

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Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и вылетит в Харьков

Самолет "Боинг 737-73V" компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая более 70 людьми, в т.ч. иностранцами, утром в четверг приземлился в аэропорту "Борисполь" (Киев) на дозаправку, после чего отправится в международный аэропорт "Харьков", сообщило Министерство внутренних дел в соцсети Facebook.

"По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что на борт лайнера допустили 73 чел., кроме троих украинцев и одной иностранки. В частности, лайнер эвакуировал 45 граждан Украины, а также граждан Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Коста-Рики и других государств. Планировалось, что двоих казахстанцев доставят в Алматы, где самолет совершал посадку.

По заявлению украинских властей, перед вылетом все пассажиры прошли три этапа санитарного контроля в Ухани, троих украинцев и одного иностранца не пустили на борт.

Самолет после вылета из Алматы проследовал над территорией Узбекистана, Туркменистана, затем пересек Каспийское море, находился в воздушном пространстве Азербайджана и Армении, затем – над Черным морем, огибая оккупированный полуостров Крым. В 7:10 утра по кв он пересек береговую линию в районе Железного Порта (Херсонская обл.) и направился в сторону Харькова.

Однако в 7:40, пролетая в районе Краснограда (Харьковская обл.) сменил курс и начал кружить на высоте около 10 км между городами Днепр, Полтава и Харьков. Сделав более десятка кругов, в 9:05 самолет направился в сторону Киева, проследовал мимо Полтавы и в 9:20, пролетая в районе г.Гребенка на западе Полтавской области, начал снижать скорость и высоту.

Ранее ожидалось, что самолет должен был приземлиться в Украине около 8:00.

По прибытии в страну все эвакуированные, включая иностранцев, будут отправлены автобусами в места 14-дневной обсервации. Для обсервации подготовлены четыре места, которые полностью оборудованы для этих целей.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в четверг заявил: даже если самолет из Уханя приземлится в аэропорту "Харьков", эвакуированные в самом Харькове размещаться не будут.

Как заявили в МВД, эти места будут тщательно охраняться. "Будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории ежесуточно будут привлечены 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сообщило министерство.

Теги: #skyup
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