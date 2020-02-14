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21:02 14.02.2020

НАПК не проверяет, а контролирует своевременность подачи Зеленским уведомления об изменениях в имущественном состоянии

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НАПК не проверяет, а контролирует своевременность подачи Зеленским уведомления об изменениях в имущественном состоянии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Указанная процедура истребования документов является необходимой составляющей для принятия решения о проведении контроля своевременности уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Данные действия проводятся в рамках финансового контроля над своевременностью уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии и не имеют никакого отношения к другой процедуре – проверке декларации субъекта декларирования", - сообщает пресс-служба НАПК в пятницу.

В агентстве указали, что процедура полной проверки осуществляется по отношению к ежегодным декларациям, декларациям перед увольнением и декларациям после увольнения с должности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В НАПК напомнили, что расходы, осуществленные субъектом декларирования в 2020 году, подлежат декларированию при следующей кампании по предоставлению ежегодных деклараций, которая будет длиться с 1 января до 1 апреля 2021 года.

"Сейчас до 1 апреля продолжается кампания по представлению ежегодных деклараций за 2019 год. Согласно данным Реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, президент Украины Зеленский В.А. ежегодной декларации за 2019 еще не подал", - отметили в агентстве.

14 февраля народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что НАПК якобы начало проверку о невнесении президентом Украины Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман в начале 2020 года, ссылаясь на ответ Нацагентства на его депутатское обращение.

"Национальное агентство на основании п.1 ч.1 ст.12 закона Украины "О предотвращении коррупции" направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.", - говорится в ответе НАПК Гончаренко, который он опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Теги: #президент #напк
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