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14:42 12.02.2020

НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

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НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник отмечает, что проводится "активная работа" по "делу ПриватБанка" после передачи его в НАБУ из Генеральной прокуратуры Украины.

"Всего расследуются 220 млн убытков по тем делам, которые находятся в производстве антикоррупционного бюро. Половина этой суммы приходится на всем известное "дело ПриватБанка", по которому сейчас проводится активная работа после передачи большого дела из Генеральной прокуратуры", - сказал он в среду во время отчета о своей работе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Теги: #набу #сытник #приватбанк
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