НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка" - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник отмечает, что проводится "активная работа" по "делу ПриватБанка" после передачи его в НАБУ из Генеральной прокуратуры Украины.

"Всего расследуются 220 млн убытков по тем делам, которые находятся в производстве антикоррупционного бюро. Половина этой суммы приходится на всем известное "дело ПриватБанка", по которому сейчас проводится активная работа после передачи большого дела из Генеральной прокуратуры", - сказал он в среду во время отчета о своей работе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.