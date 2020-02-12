События

00:41 12.02.2020

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 94 новых случаев смерти из-за коронавируса – власти

1 мин читать
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 94 новых случаев смерти из-за коронавируса – власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 94 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,638 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека, выявлено 1,104 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды 33,366 тыс. человек (в Ухане - 19,558 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,068 случаях (в Ухане - 820 случаев). Уровень смертности в провинции в целом составил 3,2%.

После выздоровления из медучреждений выписано 2,639 тыс. человека.

Теги: #коронавирус #провинция #китай #распространение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:45 11.02.2020
Уханьский коронавирус официально назван Covid-19

Уханьский коронавирус официально назван Covid-19

14:40 11.02.2020
Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

11:20 11.02.2020
В Женеве открылся международный форум по коронавирусу

В Женеве открылся международный форум по коронавирусу

11:17 11.02.2020
Вспышка коронавируса может сократить турпоток в Сингапур на 30% в 2020 году - эксперт

Вспышка коронавируса может сократить турпоток в Сингапур на 30% в 2020 году - эксперт

11:15 11.02.2020
Коронавирус добрался до Африки - МИД РФ

Коронавирус добрался до Африки - МИД РФ

10:22 11.02.2020
Минздрав Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус

Минздрав Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус

10:17 11.02.2020
Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

09:17 11.02.2020
Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

05:36 11.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

20:14 10.02.2020
Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

Онищенко просит политического убежища в Германии

Зеленский во время поездки во Львовскую область дал интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Двое вернувшихся в Киев после обмена с Россией экс-беркутовцев остаются подсудимыми

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

Министр обороны Украины и посол Канады обсудили военное сотрудничество двух стран

НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

Судан решил выдать Международному уголовному суду экс-президента Аль-Башира

Парламент Ливана утвердил новое правительство

Зеленский: мы создадим программу, мотивирующую молодежь с временно-оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

В 2020 году в Днепропетровской области построят и отремонтируют более 100 соцобъектов

Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО

ВС Турции сообщили о "нейтрализации" более 50 сирийских военнослужащих в Идлибе

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА