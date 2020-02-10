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16:31 10.02.2020

ГБР проводит обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области

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ГБР проводит обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области

Следователи Государственного бюро расследований уведомили о о подозрении в растрате имущества на сумму более 6 млн грн четырех лесничих ГП "Олевское лесное хозяйство", сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, сотрудники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленными в материалах", - сказано в сообщении.

Так, в дальнейшем древесина была незаконно срублена. Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн грн.

Сейчас следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также на местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.

Теги: #гбр #обыск #гослесагентство #житомирская_область
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