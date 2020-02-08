Рабочий погиб на ЗЗФ погиб из-за падения оконной рамы

На Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ) погиб электромонтер 1988 года рождения из-за падения металлической оконной конструкции на его голову.

Как сообщается в информации Госслужбы по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на главное управление в Запорожской области, смертельное ЧП произошло 5 февраля текущего года в 11.50, сообщили 6 февраля.

"Во время передвижения у здания плавильного цеха №4 пострадавший получил травму головы в результате падения металлической оконной конструкции", - поясняется в сводке Гоструда.

Гоструда также сообщает о ЧП со смертельным исходом в Одесской области, которое произошло 1 февраля в 16-30 с водителем 1967 г.р. ЧП "Автогрейн-груп": "Во время стоянки автомобиля, груженного зерном, произошел пожар в салоне в результате чего пострадавший погиб".

Еще одно ЧП произошло 4 февраля в 9.23 в Киевской области с бетонщиком 1993 г.р. ООО "Юнибильд".

"При демонтаже опалубки с применением башенного крана на строительстве жилого дома потерпевший погиб в результате падения с высоты", - констатируется в информации Госслужбы.

Как ранее сообщало Гоструда, на предприятиях Украины в 2019 году смертельно травмированы 422 чел., что на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (409 чел.).

По данным ведомства, за год общее количество несчастных случаев на производстве составило 3,876 тыс., что на 250 меньше (на 6%), чем в 2018 году (4,126 тыс. случаев).

При этом, в частности, в социально-культурной сфере и торговле в 2019 году было травмировано 924 чел., в том числе со смертельным исходом - 63 чел. (в 2018 году - 958 и 58 чел.), в угольной промышленности – 690 и 20 чел. (725 и 21 чел.), в агропромышленном комплексе – 517 и 80 чел. (503 и 67 чел.), в машиностроении – 270 и 20 чел. (364 и 19 чел.), на транспорте – 293 и 75 чел. (338 и 88 чел.), в строительстве – 244 и 61 чел. (205 и 54 чел.), в металлургии – 199 и 13 чел. (244 и 21 чел.), в горнорудной и нерудной – 160 и 16 чел. (173 и 22 чел.), в химической – 129 и 15 чел. (105 и 13 чел.), в энергетике – 121 и 20 чел. (118 и 11 чел.), в ЖКХ – 135 и 20 чел (140 и 17 чел.).