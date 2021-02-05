События

09:49 05.02.2021

В Менском зоопарке тигр напал на сотрудника, тот скончался

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В Менском зоопарке тигр напал на сотрудника, тот скончался

Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства гибели рабочего в зоопарке города Мена.

Информация о том, что в Менском зоопарке тигр смертельно укусил сотрудника, поступила в дежурную часть полиции 4 февраля, сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"По предварительной информации, работник зоопарка, 1973 года рождения, собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков", - отмечено в сообщении.

Следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека).

Теги: #гибель #рабочий #тигр #зоопарк
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