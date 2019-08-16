В Золочеве Харьковской области рабочий погиб, упав с крыши музыкальной школы

В пгт Золочев Харьковской области рабочий упал с крыши двухэтажного здания детской музыкальной школы, после чего был госпитализирован скончался в больнице.

"При реконструкции здания детской музыкальной школы 40-летний ремонтник упал с высоты второго этажа. От полученных травм мужчина на следующий день (в четверг - ИФ) скончался в больнице. Установлено, что рабочий не имел соответствующей страховочной системы, что, вероятно, и стало причиной трагедии", - цитирует пресс-служба и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области Станислава Пиева.

По этому факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины.