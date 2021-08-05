На территории предприятия в Николаеве погиб работник, начато уголовное производство

В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства гибели рабочего одного из предприятий города.

"4 августа в отделение полиции №3 Николаевского районного управления поступило сообщение о том, что на территории предприятия по ул. Айвазовского погиб работник. На месте происшествия правоохранители установили, что во время строительных работ на 58-летнего мужчину со стеллажа упала металлическая балка, от полученных телесных повреждений он скончался", - сообщает полиция Николаевской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.