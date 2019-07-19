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19:54 19.07.2019

Во Львове бетонный блок насмерть придавил рабочего

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Во Львове бетонный блок насмерть придавил рабочего

Во время ремонтных работ на территории детсада во Львове погиб рабочий, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение об инциденте на территории детсада по улице Иосифа Слипого поступило в пятницу в 13:11. В сообщении указано, что на рабочего сдвинулся бетонный блок.

"Спасатели при помощи пневматической подушки отодвинули бетонную плиту и освободили мужчину, но в результате полученных травм он скончался на месте инцидента", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, подпорная стенка в детсаду нуждалась в ремонте, для этих работ выделили средства из резервного фонда городского бюджета.

Теги: #львов #гибель #рабочий
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