ГБР сообщило о подозрении трем патрульным из Мукачево, которые избили пассажиров автомобиля

Следователи Государственного бюро расследований сообщили трем сотрудникам управления патрульной полиции в Закарпатской области о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба ГБР.

"7 января 2020 года и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль "Citroen", в котором находились трое пассажиров. Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивый вещество "Терен 4", к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу", - говорится в сообщении.

Также через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Так, один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения.

"И.о. заместителя командира взвода патрульной полиции и двое его подчиненных отстранены от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения",- добавили в ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Закарпатской области.