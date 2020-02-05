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16:02 05.02.2020

Тысячи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess проведут 2 недели на карантине

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Туристы круизного лайнера Diamond Princess проведут на судне две недели на карантине после выявления на борту зараженных коронавирусом пассажиров, сообщает пресс-служба компании Princess Cruises.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

"Первый этап проверки здоровья всех пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, проведенный по приказу Минздрава Японии, завершен. Коронавирус обнаружен у 10 человек - двух австралийцев, трех японцев, троих туристов из Гонконга, одного туриста из США, а также члена экипажа из Филиппин. Все они доставлены на берег водным транспортом японской береговой охраны, а затем госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Иокогаме.

"Пассажирам на время карантина предоставят питание и бесплатный неограниченный доступ в интернет, чтобы быть на связи с близкими", - пояснили в пресс-службе.

В круизной компании также добавили, что следующие два круиза Diamond Princess из Иокогамы, которые должны были состояться 4 и 12 февраля, отменены.

"Все пассажиры получат полный возврат денег и стопроцентный кредит на последующие круизы", - подчеркнули в Princess Cruises.

Теги: #карантин #лайнер #коронавирус
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