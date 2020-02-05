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14:19 05.02.2020

Суд подтвердил, что Труба искусственно создавал основания для обращения следователей ГБР с ходатайствами в Печерский суд, утверждает адвокат Порошенко

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Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба незаконно и искусственно создавал несуществующие "основания" для обращения следователей ГБР с ходатайствами не в Шевченковский, а в Печерский районный суд Киева, отмечает адвокат народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Коллегия судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда установила факт места нахождения органа досудебного расследования Государственного бюро расследований в Шевченковском районе города Киева, а именно по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15", - написал он в своем блоге на "Украинской правде" в среду.

По его мнению, практически все решения следственных судей по уголовным производствам центрального аппарата ГБР постановлялись Печерским районным судом, следовательно, есть основания считать те решения неправосудными.

"Ведь, согласно УПК Украины, ходатайство, например, о применении мер обеспечения уголовного производства, обыска, подаются в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. А ГБР находится за пределами территориальной юрисдикции Печерского районного суда Киева", - пояснил адвокат.

Теги: #гбр #адвокат #порошенко #труба
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