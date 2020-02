Гран-при на американском кинофестивале Sundance получил украинский документальный фильм о войне на Донбассе

Украинский режиссер Ирина Целик получила награду за лучшую режиссуру документального фильма на американском фестивале независимого кино Sundance Film Festival.

Как сообщается на странице Украинской киноакадемии в Facebook, награда получена за фильм "Земля голубая, как апельсин" (англ."The Earth Is Blue As an Orange!").

В фильме повествуется о семье, которая живет в Красногоровке Донецкой области, в т.н."красной зоне" на Донбассе, где военные действия продолжаются уже шестой год. Главная героиня сама воспитывает четверых детей. Несмотря на не прекращающиеся обстрелы, семья очень дружная и жизнерадостная, у мамы и детей различные увлечения, они играют на разных музыкальных инструментах и снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Съемки проходили в 2017-19 г в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве. Название фильма взято из стихотворения французского поэта Поля Элюара.

По информации на сайте Госкино, лента, которая была полнометражным дебютом Целик, стала одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино, сумма государственной финансовой поддержки составила 2 млн 728,2 тыс. грн (48,3% общей стоимости производства фильма).

Бывший политический заключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, рассказывая о фильме, написал в Facebook: "Тема слишком серьезная, чтобы относиться к ней поверхностно". "Люди там живут, воспитывают детей и пытаются сами снимать кино. Как раз вот этот контраст между настоящим и естественным фильмом, снимаемым профессиональным режиссером, и наивными первыми пробами аматеров дает особое ощущение искренности. Радостно видеть как развивается наше документальное кино и появляется новая плеяда молодых талантливых авторов", - добавил он.

Писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook отметила, что Sundance – "едва ли не самый престижный в мире фестиваль независимого кино" и награда в нем – "это уже круто до невероятности и повод радоваться за украинское кино… да еще и за фильм о нынешней войне, - это уже нечто совершенно из разряда волшебных сказок!". Она поздравила Целик с победой и добавила: "Вы доказали, что земля таки голубая. Будто апельсин".

Кинофестиваль Sundance проходит ежегодно в конце января с 1985 года. Его организатором стал основанный в 1981 году для создания условий становления независимого американского кино Sundance Institute – некоммерческая организация, которая занимается открытием, развитием и поддержкой независимых кино- и театральных художников со всего мира, а также представляет их новые работы общественности.

Среди конкурсных категорий фестиваля – "Драматический фильм", "Документальный фильм", "Короткометражный фильм"; в каждой из категорий есть независимая программа "Мировое кино". В каждой из них один фильм получает гран-при и еще 1-2 – удостаивается специального приза жюри.