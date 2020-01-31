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11:49 31.01.2020

В Офисе президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести

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В Офисе президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести

В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников (пленных), в ходе которого обсуждался вопрос создания при Кабинете министров комиссии по розыску пропавших без вести.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании рабочей группы присутствовали: министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, представители Офиса генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.

"Участники встречи обсудили, в частности, вопросы создания при Кабинете министров Украины постоянной комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести", - говорится в сообщении.

По словам Коляды, Министерство по делам ветеранов инициировало внесение соответствующих изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создания поисковых групп. Министр отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.

В свою очередь координатор рабочей группы Николай Колесник подчеркнул важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы.

"Я видел предварительный состав комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - сказал он.

Кроме того, участники заседания обсудили проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при СБУ. Вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации о том, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украины территорию, сотрудничали с боевиками.

"Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию", - сказал представитель СБУ Геннадий Кузнецов.

В то же время он отметил, что правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже после возвращения удерживаемых граждан на подконтрольную территорию.

"Кроме того, как отметили участники встречи, проект закона "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" проходит юридическую экспертизу в Офисе президента Украины, и в ближайшее время глава государства внесет его в Верховную Раду как неотложный", - добавили в Офисе президента.

Теги: #комиссия #пропавшие_без_вести #оос #офис_президента
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