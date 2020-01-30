Объем хищений в Украине с использованием социнженерии, интернета и путем мошенничества в банкоматах в 2019г вырос на 47,3% - ассоциация "ЕМА"

Общая сумма похищенных средств путем использования приемов социальной инженерии, через интернет-мошенничество и мошенничество в банкоматах в 2019 году выросла на 47,3% и достигла 361,99 млн грн, сообщила заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По ее словам, при этом 66% от общего количества мошеннических операций приходится на использование приемов социальной инженерии и интернет-мошенничество, 24% - мошенничество в банкоматах с использованием скимминговых устройств. "Обычно PIN-код к банковской карточке считывается с помощью устанавливаемой на банкомате миниатюрной видеокамеры, которые в последнее время стали почти незаметными. С целью защиты необходимо прикрыть набираемый PIN-код рукой", - отметила замдиректора "ЕМА".

Данильченко уточнила, что к операциям хищения средств с использованием социальной инженерии относятся различные методы получения информации от владельцев платежных карточек. Такие операции могут начинаться с голосового звонка на мобильный телефон или СМС-сообщения, например о блокировке карточки или каком-либо выигрыше. К этой группе также относятся фиктивные продавцы товаров через интернет, а также мошенники, которые при помощи дубликата SIM-карты могут получить доступ к средствам на карточном счете.

По словам эксперта, ЕМА вносит в "черный" список фишинговые и мошеннические сайты, с который можно ознакомиться на сайте ассоциации. Эти такие данные также вносят банки в межбанковский "черный" список.

Данильченко добавила, что помимо указанных методов участились и физические атаки на банкоматы: если в 2018 году в Украине было только 20 таких случаев (взрыв или взлом банкомата), то в 2019 году – 77, то есть более чем в три раза.

"Эта тенденция не является чисто украинской, она пришла из Европы, где такая проблема существует уже давно. Мы скооперировались с нашими европейскими коллегами и получили от них рекомендации и разработали свой собственный информационный бюллетень для того, чтобы уменьшить количество таких случаев", - добавила Данильченко.

Она также сообщила, что средняя сумма мошеннической операции в минувшем году выросла с 3,620 тыс. грн до 6,2 тыс. грн.