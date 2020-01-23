Ограничения в Китае из-за нового коронавируса не продлятся долго, надеется глава ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется на эффективность мер, принятых китайскими властями для сдерживания нового остроинфекционного коронавируса.

"Для сдерживания распространения коронавируса в Ухане и других городах Китай принял меры, которые считает приемлемыми. Мы надеемся на то, что они будут эффективными, и что их действие продлится недолго", - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 10:00 местного времени четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейные.

По мнению китайских ученых, новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии, приняли участие ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и, а также - из Уханя, откуда начала распространяться инфекция.

"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", - говорится в исследовании.