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22:43 23.01.2020

Ограничения в Китае из-за нового коронавируса не продлятся долго, надеется глава ВОЗ

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется на эффективность мер, принятых китайскими властями для сдерживания нового остроинфекционного коронавируса.

"Для сдерживания распространения коронавируса в Ухане и других городах Китай принял меры, которые считает приемлемыми. Мы надеемся на то, что они будут эффективными, и что их действие продлится недолго", - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 10:00 местного времени четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейные.

По мнению китайских ученых, новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии, приняли участие ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и, а также - из Уханя, откуда начала распространяться инфекция.

"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", - говорится в исследовании.

Теги: #противодействие #коронавирус #воз #китай
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