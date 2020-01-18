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14:21 18.01.2020

УГО предупреждает о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта 19 января

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УГО предупреждает о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта 19 января

 В воскресенье, 19 января, возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта "Борисполь", сообщило Управление государственной охраны Украины.

На странице УДО в соцсети Фейсбук отмечается, что 19 января пройдут траурные мероприятия по почтению памяти погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев".

УДО просит водителей учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Как сообщалось, 19 января ориентировочно в 11:30 начнется церемония почтения памяти погибших в катастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

"Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь". Представители СМИ приглашаются на 13:00 к терминалу В", - сообщается на сайте президента Украины.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

17 января пресс-служба МВД Украины сообщила, что эксперты министерства, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех погибших 11 украинцев в результате крушения в Иране лайнера Boeing 737 и проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину.

Теги: #транспорт #уго #ограничения #дорога
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