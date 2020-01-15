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14:47 15.01.2020

Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе

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Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено обнародовать данные электронной переписи населения на следующей неделе.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", - сказал Дубилет на брифинге по результатам заседания правительства в четверг в Киеве.

Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул он.

Теги: #перепись_населения #дубилет
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