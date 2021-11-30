Зеленский: горжусь, что Украины станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

"Горжусь тем, что Украины станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства", - написал Зеленский в Twitter во вторник.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с гендиректором Apple Тимом Куком проект переписи населения и украинизацию персонального помощника Siri, сообщила пресс-служба главы украинского государства.