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12:59 15.01.2020

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песок и Светлодарска

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Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песок и Светлодарска

Незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 15 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушение Минских соглашений. По состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 3 прицельных обстрела наших позиций. В том числе, один раз с миномета 82-го калибра", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве в среду.

Отмечается, что около двух часов ночи боевики выпустили 2 мины по украинским защитникам г.Светлодарск (Донецкая область).

Кроме того, после 11:00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по позициям ВСУ вблизи поселка Пески (Донецкая область).

"По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет", - отметили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
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