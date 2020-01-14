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12:35 14.01.2020

"Черные ящики" сбитого в Иране "Боинга" могут передать Украине – президент МАУ

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"Черные ящики" сбитого в Иране "Боинга" могут передать Украине – президент МАУ

 Иран может передать "черные ящики" потерпевшего крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Украине.

Об этом в интервью интернет-порталу LB.UA заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу: открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, "черные ящики", скорее всего, передадут Украине", - отметил он.

Напомним, что первоначально Иран отказался отдавать "черные ящики" сбитого лайнера МАУ компании-производителю борта Boeing (США). Позже президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков".

При этом, по мнению Дыхне, расшифровка содержимого "черных ящиков" лайнера не сильно повлияет на картину происходящего. "Есть огромное количество факторов, которые подтверждают именно ту версию события, которая признана", – поясняет он.

Теги: #мау #черные_ящики #дыхне #иран
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