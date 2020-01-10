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19:54 10.01.2020

Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

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Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока не может рассказать об информации, полученной украинскими властями от других стран, о возможных причинах крушения Боинга "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране, поскольку она является секретной.

"Мы не можем сейчас говорить об этой информации, переданной ни Британией, ни США, ни другими странами. Это секретная информация, переданная разведками этих стран", - сказал министр на брифинг Украины в пятницу.

Теги: #информация #самолет #иран #мид
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