Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока не может рассказать об информации, полученной украинскими властями от других стран, о возможных причинах крушения Боинга "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране, поскольку она является секретной.

"Мы не можем сейчас говорить об этой информации, переданной ни Британией, ни США, ни другими странами. Это секретная информация, переданная разведками этих стран", - сказал министр на брифинг Украины в пятницу.