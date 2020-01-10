События

14:17 10.01.2020

Апелляционный суд оставил подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко под стражей

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Апелляционный суд оставил подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял в пятницу, рассмотрев вторую апелляцию защиты на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Апелляция оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Заявления о взятии Антоненко на поруки суд оставил без удовлетворения.

На заседании в пятницу была оглашена только резолютивная часть определения суда, полный текст будет обнародован 15 января

Присутствующие в зале сторонники Антоненко отреагировали на решение суда криками "ганьба" (рус. "позор").

Теги: #шеремет #суд
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