Апелляционный суд по просьбе защиты подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко приобщил к делу ряд документов

Апелляционный суд Киева в пятницу рассматривает жалобу защиты подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на избрание ему меры пресечения в виде ареста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это вторая апелляционная жалоба - от адвоката Виталия Галенченко - на решение суда первой инстанции об избрании Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале судебного заседания защита просила о присутствии Антоненко не в боксе для арестованных, а рядом с адвокатами, однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы.

В ходе заседания по просьбе защиты суд приобщил ряд документов к материалам дела.

Защита акцентировала внимание суда на отсутствии прямых доказательств вины Антоненко, мотива совершения преступления и, соответственно, отсутствии оснований для содержания его под стражей.