Судьи Киевского апелляционного суда заявили о давлении со стороны адвоката подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Адвоката Владислава Добоша, защитника подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, обвинили во вмешательстве в правосудие.

Соответствующее заявление апелляционного суда Киева обнародовала "Судебная власть Украины".

"Во время судебного заседания 20 декабря 2019 года при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей не ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания, и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания при каких условиях не произойдет", - заявили судьи.

Заявление адвоката поддержали присутствующие в зале свободные слушатели и начали угрожать суду, что никто не покинет зал заседания до прибытия прокуроров. В результате помещение было заблокировано более пяти часов подряд, а судьи были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

"Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства. Судьи Юрий Слива, Владимир Мельник и Татьяна Фрич считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния", - подчеркивается в заявлении.

Судьи напомнили, что 24 декабря 2019 года по итогам рассмотрения апелляционного производства о применении в качестве меры пресечения содержания под стражей Добош также проявил несдержанное поведение, высказывался в адрес судей и прокуроров в нецензурной форме. Также адвокат публично заявил, что "каждый судья ответит за подозреваемую", что было расценено судьями как угрозы в связи с их профессиональной деятельностью.

"Итак, проявление адвокатом неуважения к судьям, выражение им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступлении негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия", - указывается в заявлении.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.