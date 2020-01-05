Двое граждан Индии задержаны при попытке нелегально пересечь украино-российскую границу

Пограничники Харьковского отряда задержали двух граждан Индии, которые пытались нелегально попасть на территорию Украины из Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пограничный наряд задержал их в 50 м от линии государственной границы во время патрулирования участка ответственности отдела пограничной службы Веселое.

"Выяснилось, что мужчины 1991 и 1999 годов рождения являются гражданами Индии. Мужчины не имели законных оснований для пересечения границы Украины, поэтому в поисках лучшей жизни решили попасть в нашу страну незаконным способом", - говорится в сообщении.

Граждане Индии задержаны в административном порядке за попытку нарушения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.