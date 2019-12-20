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07:58 20.12.2019

Во Львовской области задержали торговца психотропными веществами

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Во Львовской области задержали торговца психотропными веществами

Торговца психотропными веществами задержали сотрудники СБУ во Львове, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным пресс-службы, житель Киева "наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина".

"Сотрудники спецслужбы задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропных веществ. Во время осмотра почтового отправления сотрудники правоохранительных органов изъяли 500 таблеток "экстази" и амфетамина на общую сумму более 150 тыс. грн по ценам черного рынка.

Как установили сотрудники СБУ, по адресу задержанного ранее поступили 12 аналогичных посылок.

Задержанному предъявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.305 УК Украины (контрабанда наркотиков или психотропных веществ).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #психотропы #львовщина
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