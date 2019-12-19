Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко

Бывшему сотруднику спецподразделения МВД Украины "Беркут" Александру Маринченко, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.

"Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест! (…) Янишевский, Аброськин, Зинченко - ждем Вас на свободе, парни!", - написал Рыбин на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Как сообщалось, 16 июля Святошинский районный суд г.Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Тамтуру.

Четырем другим подозреваемым экс-беркутовцам – Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому – суд продлил содержание под стражей на 60 суток, до 14 сентября.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев". Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана.