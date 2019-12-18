События

10:30 18.12.2019

Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

2 мин читать
Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" по крымским активам компании.

"Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции", - отмечается в пресс-релизе компании.

Кроме того, суд обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.

"Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении, по крайней мере, этого решения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после аннексии Россией Крыма в 2014 году "Укрнафта" утратила права собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд (Женева), который определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Международный арбитражный суд 12 апреля 2019 года присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию активов компании в Крыму. Решением суда, которое РФ просила отменить, на нее возложена ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват административного офиса и автозаправочных станций "Укрнафта" в Крыму, после чего инвестиции украинской компании были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

РФ безуспешно пыталась оспорить в Верховном Суде Швейцарии наличие юрисдикции рассматривать спор, позднее обратилась с требованием отменить решение о компенсации.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #крым #укрнафта #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:29 18.12.2019
Житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, приговорен к 5 годам тюрьмы

Житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, приговорен к 5 годам тюрьмы

17:11 17.12.2019
Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

14:28 17.12.2019
Суд обязал Генпрокуратуру выплатить прокурору Кулику 1,15 млн грн за нарушения при увольнении с воинской службы

Суд обязал Генпрокуратуру выплатить прокурору Кулику 1,15 млн грн за нарушения при увольнении с воинской службы

12:56 17.12.2019
SCM опровергает контроль над активам в Крыму

SCM опровергает контроль над активам в Крыму

12:46 17.12.2019
Испанский суд закрыл расследование против Степана Черновецкого

Испанский суд закрыл расследование против Степана Черновецкого

12:19 17.12.2019
ВАКС оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

ВАКС оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

10:38 17.12.2019
Франция оштрафовала Bloomberg на 5 млн евро за фейковую новость, агентство оспорит решение

Франция оштрафовала Bloomberg на 5 млн евро за фейковую новость, агентство оспорит решение

18:44 16.12.2019
Суд закрыл дело дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко

Суд закрыл дело дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко

17:18 16.12.2019
JKX подает заявку на принудительное взыскание $12 млн с Украины

JKX подает заявку на принудительное взыскание $12 млн с Украины

15:20 16.12.2019
Суд разблокировал переход частей ВСУ на новую систему питания – Минобороны

Суд разблокировал переход частей ВСУ на новую систему питания – Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб вследствие обстрелов боевиков во вторник на Донбассе

Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы транзита российского газа в страны ЕС через Украину

На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги и из-за них пострадали и митингующие, и полицейские – Зеленский

"Евросолидарность" инициировала создание ВСК Рады для обеспечения законности расследования убийства Шеремета – нардеп Фриз

В Кропивницком из-за бунта в СИЗО пострадала сотрудница учреждения

ПОСЛЕДНЕЕ

С 2010 года выехали из Украины и остались за границей 4 млн человек

Под Радой проходят акции протеста против земельной реформы и задержкам по зарплате для шахтеров

Главы ФРБ Бостона и Далласа не видят необходимости в изменении ставки ФРС в ближайшее время

СБУ в течение года разоблачила 17 иностранных агентов и предотвратила 67 попыток завладения военными секретами

"Киевметрострой" досрочно сменил набсовет из-за низких темпов строительства метро

Антоненко не признает своей вины и отказывается давать показания по делу Шеремета - адвокаты

Телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство

Киев направит 4,2 млн грн на помощь трем приютам для животных

Скрипали живы, но отказываются встречаться с российским послами - посол Великобритании в РФ

Боец ВСУ погиб вследствие обстрелов боевиков во вторник на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА