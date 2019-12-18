Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" по крымским активам компании.

"Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции", - отмечается в пресс-релизе компании.

Кроме того, суд обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.

"Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении, по крайней мере, этого решения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, после аннексии Россией Крыма в 2014 году "Укрнафта" утратила права собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд (Женева), который определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Международный арбитражный суд 12 апреля 2019 года присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию активов компании в Крыму. Решением суда, которое РФ просила отменить, на нее возложена ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват административного офиса и автозаправочных станций "Укрнафта" в Крыму, после чего инвестиции украинской компании были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

РФ безуспешно пыталась оспорить в Верховном Суде Швейцарии наличие юрисдикции рассматривать спор, позднее обратилась с требованием отменить решение о компенсации.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.