Правоохранители Киевщины спустя неделю задержали на Полтавщине злоумышленника, открывшего огонь по полицейским в Яготине

В г.Яготин Киевской области 11 декабря была введена спецоперация "Гром" по задержанию вооруженного злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям, и во вторник, 17 декабря, она принесла свои результаты.

"На протяжении недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение "Миротворец". Все это время правоохранители отрабатывали ближайшие населенные пункты, не только чтобы привлечь его к ответственности, но и чтобы предотвратить совершение им иных преступлений против общественности", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Разыскали злоумышленника во вторник в с. Кулажинке Полтавской области, где он скрывался в доме старой знакомой. Его задержали сотрудники Яготинского отделения полиции при поддержке спецпризназовцев "КОРД".

Также в полиции Киевщины сообщили, что в Яготине, где неделю назад злоумышленника и начали разыскивать, во время проведения неотложного обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности гранатомет и взрывные устройства.

"Открыто 3 уголовных производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.