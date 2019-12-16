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16:36 16.12.2019

Шахтеры 18 декабря проведут акции протеста в Киеве и на шахтах – Волынец

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Шахтеры 18 декабря проведут акции протеста в Киеве и на шахтах – Волынец

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец анонсировал на 18 декабря предупредительные акции протеста работников отрасли возле Верховной Рады и Кабинета министров Украины, а также в шахтерских поселках и непосредственно на шахтах.

"Параллельно (наряду с акциями в правительственном квартале – ИФ) в этот день состоятся акции с митингами, ходой в шахтерских городах и поселках. Две смены горняков не выйдут в забои, на шахтах будет остановлена добыча угля", – написал он в Facebook в понедельник.

По словам Волынца, местные советы шахтерских городов продолжают направлять на имя президента Украины обращение с требованиями не допустить уничтожения угольной отрасли и обеспечить энергобезопасность страны.

Как следует из баннера, которым иллюстрован пост, шахтеры будут протестовать против нарушения трудового законодательства, наращивания долгов по зарплате и распродажи земли.

Волынец со ссылкой на Минэкоэнерго уточнил, что по состоянию на 12 декабря задолженность по зарплате на угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,072 млрд грн.

Как сообщалось, 6 декабря в парламенте премьер Алексей Гончарук признал очередное накопление долгов по зарплате. "Мы делаем все от нас зависящее, чтобы она (задолженность - ИФ) накапливалась минимально, чтобы зарплата, которая может быть выплачена, выплачивалась вовремя. Мы сейчас ищем возможность рассчитать до конца года задолженность, чтобы решить этот вопрос как можно скорее", – сказал глава правительства.

Спустя неделю, 14 декабря, президент Владимир Зеленский поблагодарил Минфин за выделение 1 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности перед шахтерами после внесения Радой правок в госбюджет-2019. "Задолженность по заработной плате шахтерам погашена!", – написал глава государства в Facebook.

Одновременно в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект о выделении в госбюджете-2019 год дополнительно 0,5 млрд грн на обновление шахтного фонда, оплату расходов за потребленную электроэнергию и выплату заработной платы шахтерам. По расчетам депутатов, необходимый объем господдержки госсектора угольной отрасли на текущий год оценивается в 3,337 млрд грн, тогда как в бюджете предусмотрено только 2,63 млрд грн. Расходы планируется обеспечить за счет поступлений от уплаты спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ или из средств резервного фонда.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает госфинансирование угольной отрасли на сумму 3,5 млрд грн.

Теги: #акции_протеста #шахтеры #волынец
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