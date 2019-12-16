Скауты привезли во Львов Вифлеемский огонь мира

Вифлеемский огонь мира привезли во Львов представители Национальной скаутской организации "Пласт" и организации "Скаутство Европы в Украине", сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Сегодня представители львовской станицы Национальной скаутской организации "Пласт" передали городскому голове Львове и сотрудникам горсовета Вифлеемский огонь мира", - указано в сообщении Львовского горсовета.

Переданный скаутами огонь будет постоянно гореть в кабинете мэра Львова и в часовне городского совета на первом этаже здания.

"Все желающие смогут зайти и зажечь свечи от лампадки с огнем. Часовня также будет открыта и по выходным", - говорится в сообщении пресс-службы Львовского горсовета.

Украинские скауты привозят Вифлеемский огонь мира в Украину уже около 20 лет.