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13:41 16.12.2019

Скауты привезли во Львов Вифлеемский огонь мира

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 Вифлеемский огонь мира привезли во Львов представители Национальной скаутской организации "Пласт" и организации "Скаутство Европы в Украине", сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Сегодня представители львовской станицы Национальной скаутской организации "Пласт" передали городскому голове Львове и сотрудникам горсовета Вифлеемский огонь мира", - указано в сообщении Львовского горсовета.

Переданный скаутами огонь будет постоянно гореть в кабинете мэра Львова и в часовне городского совета на первом этаже здания.

"Все желающие смогут зайти и зажечь свечи от лампадки с огнем. Часовня также будет открыта и по выходным", - говорится в сообщении пресс-службы Львовского горсовета.

Украинские скауты привозят Вифлеемский огонь мира в Украину уже около 20 лет.

Теги: #вифлеемский_огонь #пласт #скауты
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