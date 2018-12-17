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06:31 17.12.2018

В Михайловском соборе украинские пластуны передали Вифлеемский огонь мира митрополиту Епифанию

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В Михайловском соборе участники украинской скаутской организации "Пласт" передали привезенный 16 декабря из Вены в Киев Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, сообщила пресс-служба организации в Facebook.

"В Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева. Уже 22 год подряд члены Пласта привозят Вифлеемский огонь мира в Украину и распространяют его во все уголки страны, в частности, украинским военным на Востоке", - говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний поблагодарил пластунов за то, что они делают в течение 20 лет.

"Спасибо вам за то, что вы делаете такое доброе дело: в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова", - поблагодарил он пластунов.

Также предстоятель Православной церкви отметил, что в настоящее время Украина особенно нуждается в этом справедливом мире.

"Мы верим, что этот свет, который льется с той пещеры, где родился наш Господь принесет в Украину мир. Потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире", - сказал митрополит Епифаний.

Кроме того, он заявил о намерении восстановить территориальную целостность Украины и возвращение Крыма.

"Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, мы хотим вернуть Крым и мы верим в это. Сегодня эта благая весть о принесении огня мира вдохновляет нас и дальше настойчиво трудиться, верить в победу. Ибо с нами Бог. А там, где Бог, там всегда победа", - подчеркнул он.

Вифлеемский огонь мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

 

Теги: #вифлеемский_огонь #епифаний #передача #украина
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