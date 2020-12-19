События

09:32 19.12.2020

Президент Украины и первая леди получили Вифлеемский огонь от представителей скаутских организаций

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Президент Украины и первая леди получили Вифлеемский огонь от представителей скаутских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из их рук Вифлеемский огонь, сообщила пресс-служба главы государства.

Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президента с супругой и поблагодарили за возможность встретиться.

Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

"Мне особенно понравились ваши слова о том, что после темноты обязательно наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу желаем в следующем году постоянного чувства светлого, теплого, важного для всех нас утра", – сказал президент.

Владимир и Елена Зеленские пообщались и сфотографировались с участниками встречи, также скаутам вручили памятные подарки.

Теги: #зеленский #вифлеемский_огонь #скауты
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