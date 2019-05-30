Рада проголосовала за государственное признание и поддержку Пласта

Верховная Рада проголосовала за основу и в целом проект закона о государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №10184 на утреннем пленарном заседании парламента в четверг проголосовали 228 народных депутатов.

Законопроект регулирует порядок государственной поддержки Пласта и признает исторический вклад Пласта в гражданское образование детей и молодежи, получение и становление украинской государственности; чтит сотни пластунов, погибших в борьбе за обретение независимости Украины в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года.

Также проголосованный закон поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию Пласта, который воспитал десятки тысяч активных граждан - педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных; создает основы государственной политики по поддержке Пласта, как украинского пластового (скаутского) движения в Украине и мире.

Законом Украины вносятся изменения в законы "О культуре" и "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки Пласта.