События

14:58 13.12.2019

Знаю Антоненко с 2017 года, готов общаться со следствием – Кривонос о расследовании дела Шеремета

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Знаю Антоненко с 2017 года, готов общаться со следствием – Кривонос о расследовании дела Шеремета

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что готов сотрудничать со следствием по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, если в этом возникнет необходимость.

"События, произошедшие вчера не укладываются в голове. Знаком с Андреем Антоненко с 2017 года. Служили вместе на востоке. Готов общаться со следствием для проведения объективного расследования, если в этом будет необходимость", - написал он на своей странице в Facebook.

Кривонос отметил, что в Украине действует презумпция невиновности, и до обвинительного приговора суда человек считается невиновным.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #дело #подозреваемые #кривонос
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