Умер экс-мэр Москвы Лужков

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной своего предшественника Юрия Лужкова.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", - написал Собянин в твиттере во вторник.

Он выразил соболезнование родным и близким Лужкова.

Ранее во вторник о кончине Лужкова на 84-м году жизни сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бывшего мэра Москвы.

Лужков занимал должность мэра столицы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.