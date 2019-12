Национальный совет кинокритиков США назвал "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Драма "Ирландец" Мартина Скорсезе выбрана Национальным советом кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) лучшим фильмом года.

За лучший адаптированный сценарий к "Ирландцу" премии удостоен Стивен Заиллян, лауреат "Оскара" за "Список Шиндлера".

Скорсезе и исполнители главных ролей в фильме: Аль Пачино (Джимми Хоффа) и Роберт де Ниро (Фрэнк Ширан) отмечены премией NBR Icon Award.

"Гангстерская эпопея Мартина Скорсезе - это глубокий, трогательный фильм. Он представляет лучшее, что может быть в кино. Мы также рады представить Скорсезе, Роберта де Ниро и Аль Пачино в качестве номинантов в категории Icon Award. Они доказали, что являются подлинными иконами кинематографа", - заявила президент NBR Энни Шульхоф.

Лучшим режиссером стал Квентин Тарантино, снявший "Однажды в... Голливуде", а сыгравший там каскадера Клиффа Бута - Брэд Питт - признан лучшим актером второго плана.

Актером года выбран Адам Сэндлер за роль в триллере "Неограненные драгоценности" братьев Джошуа и Бена Сафди, которые номинированы на премию за "Лучший оригинальный сценарий".

Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер, сыгравшая певицу Джуди Гарленд в биографической драме "Джуди".

Лучшей актрисой второго плана стала Кэти Бэйтс за роль в ленте Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл".

Лучшим мультфильмом 2019 года кинокритики выбрали "Как приручить дракона-3", а лучшим фильмом на иностранном языке - "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

По традиции, NBR назвал также 10 лучших фильмов года, снятых на английском языке, и пять лучших иностранных картин.

Фильмами года выбраны: "Достать ножи" Райана Джонсона (картина стала также номинантом NBR за "Лучший актерский состав"), лента Иствуда "Ричард Джуэлл", историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917", автомобильный триллер "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, биографическая история артиста Руди Мура "Меня зовут Долемайт",, трагикомедия новозеландского режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо", фильм Ноа Баумбаха "Брачная история", "Однажды в... Голливуде" Тарантино, а также "Неограненные драгоценности" и музыкальная лента "Волны" Трея Эдварда Шульца.

"Пятерку" картин на иностранном языке составили: биографическая драма Педро Альмодовара "Боль и слава", "Атлантика"" Мати Диопа, фильм бразильского режиссера Карима Айнуза "Невидимая жизнь", историческая драма француза Селин Сьямма "Портрет девушки в огне" и "Транзит" немецкого режиссера Кристиана Петцольда.

Жюри Совета посмотрело и обсудило 285 фильмов. Церемония награждения премии The National Board of Review (NBR) за достижения в кинематографе пройдет 8 января 2020 года в Нью-Йорке.

Национальный совет кинокритиков США отбирает лучшие работы в кино с 1909 года. Фильмы, номинированные The National Board of Review of Motion Pictures, становятся победителями главных кинонаград, включая "Оскар".