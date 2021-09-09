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15:22 09.09.2021

Совет господдержки кинематографии утвердил 31 проект-победитель конкурсного отбора Госкино

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Совет господдержки кинематографии утвердил 31 проект-победитель конкурсного отбора Госкино

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 31 кинопроекта-победителей 17-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Совет по государственной поддержке кинематографии решением №314 от 9.09.2021 г. утвердил перечень кинопроектов-победителей 17-го конкурсного отбора Госкино ... Совет принял решение включить в перечень кинопроектов-победителей семнадцатого конкурсного отбора 31 кинопроект по пяти направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

В категории "Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победил, в частности, "Далия и Красная книга" Давида Бисбано.

В категории "Игровые полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победили десять проектов, в частности: "Зелье" Ярослава Войцешека, "Глухомань" Максима Черныша и "Хорошо, что мама не знает" Александра Литвиненко.

В категории "Игровые полнометражные фильмы для детской аудитории" победили три проекта, в частности: "Лайфер" Анастасии Матешко, "Соль и перец по вкусу" Галины Лишак и "Я играю" Александра Беляка.

В категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские)" победило 8 проектов, в частности: "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка, "В темноте" Алексея Тараненко и "140 децибел тишины" Романа Синчука.

В категории "Неигровые фильмы" победили 9 проектов, в частности: "Симфония Донбасса 2021" Елены Рубашевской, "Операция Щит Украины" Елены Короп и "Оркестр (музыка бытия)" Геннадия Черномашинцева.

Отмечается, что по направлению "Анимационные полнометражные фильмы (авторские)" победителей нет.

 

Теги: #кинематограф #проекты #госкино
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