Инвестиции

13:14 17.12.2021

Рада разблокировала предоставление госсубсидий иностранным субъектам кинематографии при создании фильмов в Украине

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Рада разблокировала предоставление госсубсидий иностранным субъектам кинематографии при создании фильмов в Украине

Верховная Рада устранила несогласованности в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", касающиеся предоставления государственной субсидии для возврата части затрат, которые понес иностранный субъект кинематографии при создании фильмов в Украине.

За соответствующий законопроект № 6265 о внесении изменений в ст. 11 закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно устранения технических и логических несогласований проголосовали в целом 298 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он устраняет технические ошибки, допущенные во время внесения изменений в закон о государственной поддержке кинематографии в Украине о предоставлении государственной субсидии для возврата части квалифицированных затрат, которые понес иностранный субъект кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.

"Разблокирование реализации права иностранного субъекта кинематографии на получение государственной субсидии создаст механизмы для привлечения иностранных инвестиций в Украину, создание новых рабочих мест, повышение профессионального уровня украинских специалистов в этой отрасли за счет сотрудничества с мировыми игроками, развитию инфраструктуры Украине и туризму", - отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Теги: #господдержка #кинематограф #рада
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