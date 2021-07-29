Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 22 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 22 кинопроектов-победителей 16-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Совет по государственной поддержке кинематографии решением №203 от 29.07.2021 г. утвердила перечень кинопроектов-победителей Шестнадцатого конкурсного отбора Госкино… Совет принял решение включить в перечень кинопроектов-победителей Шестнадцатого конкурсного отбора 22 кинопроекта по 6 направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

В частности, в категории "Анимационные телесериалы" победило 2 проекта, в частности: "Храбрые зайцы" (второй сезон) Тима Ференбаха и "Школа для маленьких чудовищ" Романа Кепкало.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукции" победило 4 проекта, в частности: "Соломен" Александра Березаня, "Миллионеры" Семена Горова, "Дикое лето в Крыму" Оксаны Тараненко, "Режиссер" Константина Коновалова.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарный копродукции" победило 3 проекта, в частности: "Алагьоз" Марии Ибрагимовой, "Дом" Ор Синай, "Транзитные часы" Аны-Фелиции Скутельницу.

В категории "Неигровые фильмы международная копродукция" победило 5 проектов, из которых:"Революция на граните: работа над ошибками" Тараса Ткаченко и "Пиратское будущее" Юджина Юрга.

В категории "Игровые телесериалы" победило 7 проектов, из которых: "Наша Галя" Натальи Ворожбит и "Бешеные соседи" Максима Бернадского.

В категории "Неигровые телесериалы" победил 1 проект: "Играй как девчонка" Романа Блажана.

Как сообщалось, Совет по господдержке кинематографии утвердил перечень из 53 кинопроектов-победителей 15-го конкурсного отбора Госкино.