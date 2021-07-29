События

17:28 29.07.2021

Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 22 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

2 мин читать
Совет господдержки кинематографии утвердил перечень из 22 кинопроектов-победителей конкурсного отбора Госкино

Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил перечень из 22 кинопроектов-победителей 16-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Совет по государственной поддержке кинематографии решением №203 от 29.07.2021 г. утвердила перечень кинопроектов-победителей Шестнадцатого конкурсного отбора Госкино… Совет принял решение включить в перечень кинопроектов-победителей Шестнадцатого конкурсного отбора 22 кинопроекта по 6 направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

В частности, в категории "Анимационные телесериалы" победило 2 проекта, в частности: "Храбрые зайцы" (второй сезон) Тима Ференбаха и "Школа для маленьких чудовищ" Романа Кепкало.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукции" победило 4 проекта, в частности: "Соломен" Александра Березаня, "Миллионеры" Семена Горова, "Дикое лето в Крыму" Оксаны Тараненко, "Режиссер" Константина Коновалова.

В категории "Игровые полнометражные фильмы совместного производства миноритарный копродукции" победило 3 проекта, в частности: "Алагьоз" Марии Ибрагимовой, "Дом" Ор Синай, "Транзитные часы" Аны-Фелиции Скутельницу.

В категории "Неигровые фильмы международная копродукция" победило 5 проектов, из которых:"Революция на граните: работа над ошибками" Тараса Ткаченко и "Пиратское будущее" Юджина Юрга.

В категории "Игровые телесериалы" победило 7 проектов, из которых: "Наша Галя" Натальи Ворожбит и "Бешеные соседи" Максима Бернадского.

В категории "Неигровые телесериалы" победил 1 проект: "Играй как девчонка" Романа Блажана.

Как сообщалось, Совет по господдержке кинематографии утвердил перечень из 53 кинопроектов-победителей 15-го конкурсного отбора Госкино.

Теги: #кинематограф #конкурс #госкино
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 29.07.2021
Экс-министр финансов Данилюк исключен из конкурса на главу БЭБ из-за ненострификации диплома МБА Университета Индианы

Экс-министр финансов Данилюк исключен из конкурса на главу БЭБ из-за ненострификации диплома МБА Университета Индианы

14:49 29.07.2021
Комиссия устранила Данилюка от конкурса, не признав наличие образования одного из лучших университетов США

Комиссия устранила Данилюка от конкурса, не признав наличие образования одного из лучших университетов США

14:11 28.07.2021
50 лучших бизнес-идей 2020-2021 годов: награждение победителей

50 лучших бизнес-идей 2020-2021 годов: награждение победителей

15:47 22.07.2021
"В интересах Президента, чтобы чиновники Офиса Президента не вмешивались в процесс избрания директора Бюро экономической безопасности Украины" - Александр Данилюк

"В интересах Президента, чтобы чиновники Офиса Президента не вмешивались в процесс избрания директора Бюро экономической безопасности Украины" - Александр Данилюк

10:40 22.07.2021
Как автор идеи создания БЭБ, я включил эту реформу в предвыборную программу Зеленского, - Александр Данилюк

Как автор идеи создания БЭБ, я включил эту реформу в предвыборную программу Зеленского, - Александр Данилюк

10:34 22.07.2021
Данилюк: сейчас решается вопрос Бюро экономической безопасности - подконтрольное и карательное или профессиональное и независимое?

Данилюк: сейчас решается вопрос Бюро экономической безопасности - подконтрольное и карательное или профессиональное и независимое?

15:30 21.07.2021
Бюро экономической безопасности Украины: очередной карательный инструмент или ключ к развитию страны?

Бюро экономической безопасности Украины: очередной карательный инструмент или ключ к развитию страны?

23:56 14.07.2021
Снятие моего нового проекта с конкурса на госфинансирование является реакцией на критику власти и поддержку преследуемых активистов – Сенцов

Снятие моего нового проекта с конкурса на госфинансирование является реакцией на критику власти и поддержку преследуемых активистов – Сенцов

13:43 08.07.2021
Александр Данилюк будет участвовать в конкурсе на должность председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Александр Данилюк будет участвовать в конкурсе на должность председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ)

15:21 07.07.2021
Кабмин определил победителем конкурса на пост замглавы "Укравтодора" директора департамента развития дорог

Кабмин определил победителем конкурса на пост замглавы "Укравтодора" директора департамента развития дорог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

180 экспертов из 33 стран готовы участвовать в экспертной сети Крымской платформы – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Эвакуация жителей объявлена из-за природных пожаров в турецком городе Мармарисе

Проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время распространится на 1 тыс. громад - Монастырский

Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по половому признаку

Июль в Украине завершается ливнями

В Ужгороде горит склад на территории механического завода, огонь охватил около 1 тыс. кв.м. крыши здания

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА