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21:24 06.12.2019

Правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд", заверил Милованов

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Правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд", заверил Милованов

Правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд", для этого могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы, считает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В пятницу вечером в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос о том, что правительство намерено сделать для того, чтобы решать вопрос вкладчиков строительной компании "Укрбуд", министр сказал: "Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема - тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм (решения вопроса - ИФ)".

Милованов подчеркнул, что механизмом решения могут стать "правоохранительные органы, финансовое решение или изменения в законодательстве".

"Наша задача - защитить людей и восстановить справедливость", - сказал руководитель ведомства.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли люди спать спокойно, зная, что правительство решит проблему, Милованов сказал: "Мы сделаем все возможное, и я лично тоже, чтобы справедливость была восстановлена".

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их 

Теги: #укрбуд #вкладчики
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