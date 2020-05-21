Увеличению суммы гарантирования ФГВФЛ должно предшествовать погашение его долгов перед государством – Рекрут

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может увеличить размер гарантированного возмещения вкладов сверх нынешних 200 тыс. грн только после погашения задолженности перед государством, сообщила директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут.

"Когда говорится о повышении доверия к банковской системе, одно из наиболее важных заданий – это повышение гарантированной суммы вкладов (…). Но повышение гарантированной суммы является невозможным без решения проблемы долгов Фонда перед государством", – сказала она в ходе онлайн-"круглого стола" Фонда в четверг.

Рекрут также отметила, что ФГВФЛ постоянно поднимает вопрос о реструктуризации долгов, привлеченных в период кризиса 2014-2017 годов, перед государством.

Как сообщалось со ссылкой на первого замглавы НБУ Екатерину Рожкову, центробанк поддержит увеличение суммы гарантирования Фонда после разработки и реализации плана восстановления платежеспособности организации.

ФГВФЛ в течение 2014-2016 годов для обеспечения значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков привлек у Минфина кредиты в виде государственных ценных бумаг на общую сумму 59,6 млрд грн. Стоимость заимствований составляла от 9,99% до 12,5% годовых. Кроме того, в 2014-2015 годах Фонд получил кредиты от Нацбанка Украины на сумму более 20 млрд грн под 12,5-14% годовых.

После досрочного погашения части заложенности перед Минфином в начале 2020 года, Фонд вернул более половины общей суммы своих займов перед государством – 43 млрд грн. В частности, он полностью выплатил долг перед центробанком на сумму 25,6 млрд грн (в том числе 5,5 млрд грн – по процентам), а также погасил 17,7 млрд грн (6,2 млрд грн – по процентам) задолженности перед Минфином.