Экономика

15:58 14.01.2021

Вкладчики неплатежеспособных банков в 2020г. получили 391 млн грн - ФГВФЛ

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Вкладчики неплатежеспособных банков в 2020г. получили 391 млн грн - ФГВФЛ

 Вкладчики неплатежеспособных украинских банков на протяжении 2020 года получили 390,7 млн грн гарантированного возмещения, что в 2,1 раза меньше, чем за 2019 год (834 млн грн), сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в четверг.

Согласно сообщению, вкладчики неплатежеспособных банков в декабре 2020 года получили 17 млн грн.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 января 2021 года, составила 16,02 млрд.

На протяжении 2020 года в ФГВФЛ поступило 4,065 млрд грн от регулярного сбора, уточнил регулятор.

Указывается, что на 1 января 2021 года реестр участников Фонда гарантирования вкладов насчитывает 73 банка. На начало года продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, а ликвидация 50 банков уже завершена.

Теги: #вкладчики #фгвфл
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