Вкладчики неплатежеспособных банков в апреле получили 26,2 млн грн гарантированного возмещения – ФГВФЛ

Вкладчики неплатежеспособных украинских банков апреле 2021 года в рамках гарантированного возмещения получили 26,2 млн грн, что на 23% меньше мартовских выплат (34,3 млн грн), сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в пятницу.

Согласно сообщению, по состоянию на начало мая-2021, начиная с февраля-2012 года (когда под его контроль были переданы соответствующие выплаты после вступления в силу закона о системе гарантирования вкладов физлиц), ФГВФЛ выплатил гарантированное возмещение вкладчикам на сумму 90,477 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 мая общая сумма аккумулированных организацией средств возросла до 15,89 млрд грн. Уточняется, что от регуляторного сбора в январе-апреле в Фонд поступило 2,232 млрд грн.

По состоянию на начало марта реестр участников ФГВФЛ насчитывал 72 банка. Кроме того, к началу апреля в управлении Фонда находились 46 неплатежеспособных банков, а также была завершена ликвидация – 51 банков, указано в сообщении.