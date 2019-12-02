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19:09 02.12.2019

Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Отопень

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Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Отопень

Авиакомпания "Роза Ветров" с 27 декабря 2019 года открывает новые регулярные авиарейсы из Ивано-Франковска в Киев (Борисполь), Днепр и Отопень (Румыния).

Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолетах Embraer 145.

Вылет из Ивано-Франковска в Киев запланирован на 16:40, прилет – 17:50. Обратно: вылет из Киева в 09:20, прилет – 10:40. Стоимость билета в одну сторону с багажем до 23 кг составляет от 2,1 тыс. грн.

Вылет из Ивано-Франковска в Днепр запланирован на 15:50, прилет – 17:10. Обратно: вылет из Днепра в 11:40, прилет – 13:15. Стоимость билета в одну сторону с багажем до 23 кг составляет от 2,7 тыс. грн.

Вылет из Ивано-Франковска в Отопень запланирован на 12:00, прилет – 13:15. Обратно: вылет из Отопени в 14:00, прилет – 15:30. Стоимость билета в одну сторону с багажем до 23 кг составляет от 2,5 тыс. грн.

Авиакомпания "Роза Ветров" основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

Теги: #рейсы #windrose
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